Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 15:00 Uhr

Gemeindezentrum und „Kleinbahnsloch“: Alles dauert noch

In puncto Bau eines Gemeindezentrums nahe der Mehrzweckhalle bleibt Bullay am Ball. Allerdings teilt Ortsbürgermeister Matthias Müller auf RZ-Anfrage mit, vor 2022 werde man nicht in die Detailplanung einsteigen. Gehe alles gut, könne man hoffentlich 2023 mit dem Bau beginnen.