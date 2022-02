Geldautomat-Sprengung in Kaisersesch: 250 000 Euro Schaden durch Explosion

Am 8. November vergangenen Jahres hatten Verbrecher einen Geldautomaten in der Kaisersescher Zentrale der Raiffeisenbank Eifeltor gesprengt.

Sie erbeuteten Geld, das sie Augenzeugen zufolge in zwei Taschen in einen schwarzen BMW verfrachten, mit dem sie flüchten (die RZ berichtete). Der Schaden, der durch die Sprengung entstand, „beläuft sich auf knapp 250.000 Euro“, wie Vorstandsmitglied Thomas Welter jetzt mitteilte. Eine RZ-Anfrage zum Stand der Ermittlungen in dem Fall läuft noch.

Dass Kriminelle Geldautomaten sprengen, kommt in Rheinland-Pfalz recht häufig vor: Allein bis zum 3. November gab es im vergangenen Jahr 19 Automatensprengungen, neun verliefen erfolglos. In einem Kaisersescher Supermarkt war im März 2018 ein Automat in die Luft gejagt worden. 2015 hatte die Raiba Eifeltor nach einer Explosion in Forst sogar ein neues Filialgebäude bauen lassen müssen. Nach Auskunft der Polizei laufen die Ermittlungen zu derlei Fällen inzwischen über Landeskriminalamt und die zuständige Staatsanwaltschaft. Daher nimmt eine Abfrage zum Stand der Ermittlungen im Falle der Sprengung vom 8. November in Kaisersesch etwas Zeit in Anspruch.