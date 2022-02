In der Nacht auf Dienstag wurde ein Geldautomat in Cochem-Brauheck, der sich vor einem Supermarkt befindet, aufgebrochen. Die Polizei hatte daraufhin das gesamte Brauheck-Center, einen Zusammenschluss verschiedener Geschäfte, weiträumig abgesperrt – man ging offenbar von einer Sprengung aus und sah das Risiko, dass noch Explosionsgefahr besteht. Doch später stellte sich heraus, dass die Täter nicht mit Sprengstoff versuchten, an Geld zu gelangen, sondern mit Werkzeug.