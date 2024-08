Plus Zell

Gegenständliches in Schwarz/weiß: Druckkünstlerin Sophia Pechau stellt in der ehemaligen Zeller Synagoge aus

i In ihrem Atelier arbeitet Sophia Pechau an der Kniehebelpresse, an der ihre Drucke entstehen. Foto: Markus Hilger

Unter dem Titel „Die stillen Dinge“ stellt Sophia Pechau Kunstwerke in der ehemaligen Synagoge in Zell aus. Die 56-jährige Künstlerin ist in Weibern in der Eifel zu Hause, hat Kunst an der Kunsthochschule Bremen und der Kunstakademie Düsseldorf mit dem Schwerpunkt freie Druckgrafik studiert. Bis heute liegt der Fokus ihrer Arbeiten auf Linolschnitten. Thematisch sind es Dinge aus dem Alltag, mit denen sich Pechau beschäftigt.