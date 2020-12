Gegen Pleiten in Zeiten von Corona: Wie Cochem-Zell via Web hilft

Treis/Cochem-Zell

Lars Bogdanski vom Treis-Kardener Forstbetrieb Herter ist ein Vollblutunternehmer. Und als solcher kann er auch und gerade in Zeiten der Corona-Krise nicht einfach tatenlos zuschauen, wie kleine und mittlere Betriebe in Cochem-Zell unter den Folgen leiden. „Ich weiß, dass momentan viele Unternehmerträume zerstört werden.“ Einfach hinnehmen will er das nicht. In einer Hauruckaktion hat er deshalb mit dem IT-Spezialisten Jens Kreutz aus Bruttig-Fankel den Internetauftritt Cochem-Zell-hilft.de ins Leben gerufen. Bogdanski betont: „Es soll eine vollwertige Plattform für jedes betroffene mittelständische Unternehmen in Cochem-Zell sein, um die Corana-Krise zu überstehen.“ Wie das gehen soll? Das hat der Moselkerner im Gespräch mit der RZ erläutert.