Gegen Kot am Moselufer: VG Zell verbietet Fütterung von Wasservögeln

Einstimmig hat der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Zell am Mittwochabend während einer Sitzung in der Zeller Schwarze-Katz-Halle beschlossen, dass es künftig verboten ist, auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen, Wasservögel zu füttern. Grund für die Aufnahme einer entsprechenden Passage in die neue Gefahrenabwehrverordnung der VG ist, dass viele Straßen und Gehwege in Moselnähe durch den Kot insbesondere von Schwänen und Nilgänsen verdreckt werden. An Stellen, die der Erholung dienten und wo Kinder spielten, können der VG zufolge selbst Gesundheitsgefahren für Menschen nicht ausgeschlossen werden. Schwanenschützer indes sind gegen das Fütterungsverbot.