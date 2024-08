Plus Bruttig-Fankel

Gegen das Vergessen: Geocaching erinnert an KZ-Außenlager und an jüdisches Leben in Bruttig-Fankel

Von Dieter Junker

i Manfred Ostermann (rechts) und Jens Dlugaicyk unter dem Viadukt in der Ortsmitte von Bruttig. Hier findet sich eine Station des Geocaching-Projekts in Bruttig, mit dem an das ehemalige KZ-Außenlager erinnert wird. Foto: Dieter Junker

Geschichte und Orte von Geschichte per GPS erleben – dies ist ab sofort in Bruttig-Fankel möglich. Zwei neue Geocaching-Projekte informieren ab sofort über die Geschichte des KZ-Außenlagers Cochem mit dem Lagerbereich in Bruttig sowie über das jüdische Leben und die jüdische Geschichte in dem Moselort. Entwickelt wurde das Projekt vom Alamo-Team Cochem in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein Gedenkstätte KZ-Außenlager Cochem.