Plus Cochem/Bitburg Gegen Ärztemangel: Landkreise laden Studierende ein i Landrätin Anke Beilstein (links) nutzte die Famulatur, um sich mit den Studentinnen auszutauschen. Foto: Julia Müller Das Projektteam der Interkommunalen Zusammenarbeit, bestehend aus den Gesundheitsmanagern der Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Cochem-Zell und Vulkaneifel führte erstmalig in Cochem und Bitburg Gruppenfamulaturen durch. Das heißt: Die Studierenden lernen zum einen medizinische Einrichtungen, aber auch die Region im Allgemeinen kennen. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Sicherung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen ist eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Um auch zukünftig eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in Cochem-Zell und Umgebung gewährleisten zu können, bedarf es engagierter Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner, die den Reiz und die Vorzüge des Landarztlebens kennen- und schätzen lernen“, heißt es in einer ...