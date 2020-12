Urmersbach

Der Bahnübergang in der Ortsmitte von Urmersbach: Immer wieder kommt es hier zu Unfällen. So zuletzt vor wenigen Tagen, als ein Sprinter mit einem Personenzug, der auf der Eifelquerbahnstrecke aus Richtung Monreal nach Kaisersech fuhr, zusammenstieß. Im vergangenen August prallte hier ein Auto gegen eine Regionalbahn, im Januar 2016 übersah ein Autofahrer das Rotlicht an diesem unbeschrankten Bahnübergang und kollidierte mit dem vom Bahnhof aus anfahrenden Regionalzug.