Gefährlich überholt: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch bei Büchel einen Unfall verursacht haben soll.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf der B 259 zwischen den Abfahrten zur L 52 (Müllenbach) und zur L 100 (Martental). Ein in Fahrtrichtung Ulmen fahrender, vermutlich schwarzer Pkw überholte einen weißen Pkw trotz Gegenverkehrs, sodass der entgegenkommende Pkw-Fahrer ausweichen musste und gegen die Schutzplanke fuhr, heißt es im Polizeibericht.Die beiden in Richtung Ulmen fahrenden Autofahrer entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei Cochem, Tel. 02671/9840.