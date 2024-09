Plus Hontheim Gebäude in Hontheim stürzt zum Teil ein: Keine Verletzten Von Kevin Schößler i Es bleibt nur der nächtliche Abriss: Das zum Teil eingestürzte Gebäude in Hontheim ist nicht mehr zu retten. Foto: Kevin Schößler An der Wittlicher Straße (B 421) in Hontheim (Kreis Bernkastel-Wittlich) bei Bad Bertrich ist am späten Donnerstagabend ein unbewohntes Gebäude teileingestürzt. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 21:15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Situation erwies sich als brenzlig, da das betroffene Bauwerk vollständig einzustürzen drohte. Lesezeit: 1 Minute

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein unbewohntes Objekt, das in der Vergangenheit als Lager genutzt wurde. Angesichts gravierender Schäden wurde schnell entschieden, das Technische Hilfswerk (THW) zur Beurteilung der Lage hinzuzuziehen. Die Entscheidung stand schnell: Abriss noch in der Nacht. Großaufgebot am Einsatz beteiligt An dem Einsatz in Hontheim war ...