Gebäude besichtigen: Wie Architektur verschiedene Funktionen eint

Seit dem Jahr 1995 gibt es in Rheinland-Pfalz den Tag der Architektur. Er dient dazu, „beispielhafte Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung niederschwellig zu erleben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Die Cochemer Architektin Alexandra Faßbender und ihr Mann Christoph beteiligen sich mit einem Gebäude in Koblenz an dem Präsentationstag, das im vergangenen Jahr fertiggestellt wurde. Es ist der Sitz des von Christoph Faßbender geleiteten Unternehmens CF Automation parts, das elektromechanische Produkte für die Automatisierungstechnik vertreibt. Jeweils von 11 bis 18 wird es am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Juni, für Besucher geöffnet sein. Der RZ verrät Alexandra Faßbender vorab einige Besonderheiten des von ihr entworfenen Gebäudes.