Gastronomie und Hotellerie in Cochem-Zell: Auszubildende immer öfter aus dem Ausland

Seit einigen Jahren nimmt der Personalmangel in der Gastronomie immer weiter zu. In der Coronakrise hat sich dieses Problem noch weiter verschärft (die RZ berichtete). Viele Betriebe aus Cochem-Zell haben sich in der jetzigen Saison bereits um Arbeitskräfte aus dem Ausland bemüht. Doch es müssen langfristige Lösungen her. Einige Hotels und Restaurants haben für dieses Problem inzwischen eine Lösung gefunden: junge Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier eine Ausbildung zu machen.