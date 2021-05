Gastbetriebe öffnen: In der Tourismusbranche keimt Hoffnung

Erleichterung und Freude stehen Christoph Kälker ins Gesicht geschrieben. Seit sieben Monaten sind sein Restaurant und das Hotel Haus Hohenzollern in Bad Bertrich geschlossen – jetzt muss alles ganz schnell gehen. „Ich habe momentan mehr Frühlingsgefühle als im ganzen letzten Jahr“, sagt der Koch, während Handwerker neue Geräte in seine Küche einbauen. Dass es nun endlich so weit ist, dass er Gäste begrüßen und bewirten darf, damit hat er noch nicht gerechnet. „Aber jeder Tag zählt“, sagt Marie-Louise Kälker, die bereits die ersten Anfragen von Gästen am Telefon beantwortet.