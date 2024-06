Plus Gillenbeuren

Garten wird wieder zur Kunststätte: Sommernachtsraum lockt nach Gillenbeuren

i Zum 20. Mal lädt Dorothea Kirsch Kunstinteressierte in ihren Garten in Gillenbeuren ein. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Skulpturen aus Holz, Stein und Metall, Keramiken und Mobiles dominieren auch in diesem Jahr die Kunstausstellung unter freiem Himmel in Gillenbeuren. Zum 20. Mal lädt Dorothea Kirsch in ihren heimischen Garten ein. Regionale und überregionale Künstler stellen hier am Sonntag, 23. Juni, ihre Werke aus.