Fußgängerbrücke Zell: Rat beschließt Studie

Die beliebte und viel benutzte Fußgängerbrücke über die Mosel bei Zell ist in einem schlechten Zustand. Das ging aus einer Prüfung hervor, die das Trierer Büro SBS-Ingenieure im September und Oktober 2019 vorgenommen hatte. Doch ist das marode, aber noch nicht in seiner Standsicherheit bedrohte Bauwerk noch sanierbar oder muss ein Neubau her? Dieser Frage soll nun eine Machbarkeitsstudie auf den Grund gehen. So hat es der Zeller Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig beschlossen. Zuvor hatte Steffen Keinath von SBS dem Rat die Resultate einer Materialprüfung vorgestellt.