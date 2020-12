Funktionstraining ist ein wichtiger Teil der Hilfe zur Selbsthilfe

So sieht das Funktionstraining in der Rheuma-Liga aus: Schmerzende Gelenke müssen in Bewegung bleiben, ihr Zustand verschlimmert sich sonst. Abhilfe schafft hier das Funktionstraining unter fachlicher Anleitung als Warmwasser- oder Trockengymnastik. Es unterstützt aber nicht nur die Beweglichkeit.