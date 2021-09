Cochem

Für sozialen Zusammenhalt eingetreten: Cochemer Wappenteller geht an Elke Heiß

Der Cochemer Wappenteller, die höchste Auszeichnung, die die Kreisstadt an der Mosel zu vergeben hat, geht in diesem Jahr an Elke Heiß. Die 75-Jährige aus dem Höhenstadtteil Brauheck hat sich beispielsweise über 17 Jahre hinweg im Cochemer Stadtrat, 12 Jahre lang im Kreistag und fünf Jahre lang im Verbandsgemeinderat kommunalpolitisch engagiert.