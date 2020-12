Zell

Die Moselstadt Zell möchte im Zeller Höhenstadtteil Barl einen Waldfriedhof einrichten. Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen sagte dazu: „Auf dem Barl in gut erreichbarer Entfernung besteht hinter dem ehemaligen Sportplatz ein Laubwald.“ Dort könnte ein solcher Waldfriedhof entstehen. Mit großer Mehrheit – bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung – hat der Rat der Stadt Zell Anfang der Woche beschlossen, bei der Verbandsgemeinde Zell eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans zu beantragen. So resümierte es Döpgen auf RZ-Nachfrage. Um einen solchen Friedhof einrichten zu können, habe die Stadt zunächst 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt.