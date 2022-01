Die vor allem aus Sicherheitsgründen wichtige Beseitigung der Lücke im Radweg an der Bundesstraße (B) 49 zwischen dem Moseldorf Alf und Bengel in der Eifel (Kreis Bernkastel-Wittlich) nimmt Gestalt an. Ein Autokran hat am Donnerstagmorgen bei Alf-Höllenthal zwei jeweils 17,5 Meter lange und 6,3 Tonnen schwere vorgefertigte Brückenteile über den Alfbach gehoben.