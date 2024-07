Plus Kaisersesch

Für immer große Pause: Rektor der Kaisersescher Realschule plus FOS ist nun im Ruhestand

i Elf Jahre lang leitete Hans-Jürgen Schmitz die Realschule plus und Fachoberschule in Kaisersesch. Nun freut er sich auf den Ruhestand. Foto: Brigitte Meier

Trotz Freude auf den Ruhestand gibt es für Hans-Jürgen Schmitz, dem scheidenden Schulleiter der Realschule plus Fachoberschule (FOS) Kaisersesch, einen Wermutstropfen. Denn die Zeit an seiner Schule war so schön, dass er sie laut eigenen Worten bei der Abschiedsfeier sehr vermissen wird. Und doch gibt es bereits positive Nachrichten, wie es mit der Stelle des Schulleiters weitergeht.