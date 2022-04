Ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine, aber auch der Drohung des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen steht der Ostermarsch der Friedensbewegung am kommenden Ostermontag in Büchel. Das Motto in diesem Jahr lautet „Es ist kurz vor Zwölf!“, womit auf die Gefahren eines Atomkrieges angespielt wird.