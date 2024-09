Plus Cochem-Zell Für Freiplätze bewerben: Wer will ein umfangreiches Nachhilfepaket gewinnen? i Für Nachhilfe-Freiplätze beim Studienkreis und bei GoStudent kann man sich jetzt bewerben. Foto: Bernd Wüstneck/dpa „Zum Start des neuen Schuljahres haben sich Deutschlands führende Nachhilfeanbieter Studienkreis und GoStudent zusammengeschlossen, um 100 Schülerinnen und Schüler mit Stipendien zu unterstützen. Die Unternehmen eint der Wunsch, Jugendlichen zu ihrem Traumberuf zu verhelfen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Studienkreises. Lesezeit: 1 Minute

Wer Architektin werden will, benötigt dafür sehr gute Mathekenntnisse. Der angehende Bestsellerautor sollte virtuos mit der deutschen Sprache umgehen können. Und wer als Sängerin in Taylor Swifts Fußstapfen treten möchte, spricht am besten sehr gutes Englisch. Viele Kinder und Jugendliche haben kleine und große Zukunftsträume. Wer sich seinen Berufswunsch erfüllen ...