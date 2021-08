Seit sechs Jahren vertritt sie die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin und in Brüssel, und auch in der neuen Legislaturperiode übertrug ihr die Ministerpräsidentin erneut diese wichtige Aufgabe in der Landesregierung: Staatssekretärin Heike Raab aus Cochem. Sie ist die Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa. Und sitzt damit an der Schnittstelle des Landes zur Bundespolitik.