Früh übt sich: Cochem freut sich über neue Bambini-Feuerwehr „BaJu" Von Thomas Esser Gruppenbild mit motivierten jungen Brandschützern: Die Kreisstadt Cochem hat jetzt auch eine Bambini-Feuerwehr. Der Einheit unter dem Namen „BaJu" gehören zunächst 15 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren an. Zur Gründung der Nachwuchstruppe kamen viele Menschen im Gerätehaus an der Enderstraße zusammen. Foto: Thomas Esser Das Löschfest am Cochemer Feuerwehrgerätehaus hat in der Kreisstadt definitiv schon Tradition. Diesmal jedoch bereicherte eine besonderer Programmpunkt das Geschehen: Eine Bambini-Wehr soll künftig dazu beitragen, dass immer genügend Kinder Freude an der Arbeit der freiwilligen Brandschützer entwickeln. Denn früh übt sich, wer anderen Menschen gekonnt Hilfe leisten möchte.

Das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraute Löschwasser der gastgebenden Freiwilligen Feuerwehr floss von Beginn an in Strömen. Denn die optimalen äußeren Bedingungen bei deren gleichnamigem Löschfest lockten erneut viele Hundert Besucher an die Endertstraße. Die fühlten sich rund um das Einsatzgebäude und in der großen Fahrzeughalle der Floriansjünger gut aufgehoben, ...