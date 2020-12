Fronleichnam auf der Mosel: Vom Boot aus Segen gespendet

Zell

Alljährlich feiert die Pfarreiengemeinschaft „Zeller Hamm“ zehn Tage nach Pfingsten das Fronleichnamsfest mit einer Prozession durch die Straßen von Zell. In diesem Jahr sind fast alle Prozessionen zu Fronleichnam angesichts der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Zeller Katholiken feierten den Feiertag aber trotzdem. „Die Idee, den Segen vom Boot aus zu geben, gibt es seit sehr vielen Jahren im Verwaltungsrat. Dadurch kam in diesem Jahr die Frage auf: Was tun? Diskutiert wurde, eventuell den Gottesdienst, der ja auch nur begrenzt besucht werden darf, ganz ausfallen zu lassen, auf dem Festplatz mit genügend Abstand etwas zu veranstalten oder eben die Variante, mit dem Boot den eucharistischen Segen zu erteilen“, so Elke Brückner vom Verwaltungsrat. „Stephan Fischer erklärte sich bereit, sein Boot zur Verfügung zu stellen, und Karl-Heinz Weis als zweiten Mann mit ins Boot zu nehmen. Die regionale Floristin Anke Schawo schmückte das Boot, und so wurde alles relativ kurzfristig organisiert.“