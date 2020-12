Büchel

Nächste Woche sollten die diesjährigen Proteste der Friedensbewegung am Fliegerhorst in Büchel wieder starten, an Ostern war wieder ein Ostermarsch geplant. Doch das Coronavirus hat alle Planungen über den Haufen geworfen, bis zum 18. April wird es vorerst keine Proteste der Friedensbewegung am Fliegerhorst in Büchel geben.