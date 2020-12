Bekannte und Freunde des Theatervereins Kaisersesch möchten einen Freundeskreis Freilichtbühne ins Leben rufen. Vereinsvorsitzende Maria Oster erklärt: „Aufgrund der Corona-Krise brechen auch uns nahezu alle Einnahmen weg. Es wird eng für unseren Theaterverein.“ Alle Kosten für das Gebäude Altes Wasserwerk, dessen Instandhaltung, die Pflege von Kostümen, Bühnenausstattung und Requisiten mittels Lagerung in beheizten Räumen und weitere finanzielle Verpflichtungen wie Versicherungen laufen auch bei fehlenden Einnahmen weiter.Der Freundeskreis soll ein lockerer Zusammenschluss von Menschen sein, die das Theater lieben und nicht missen möchten. Dazu ist finanzielle Unterstützung nötig, aber nicht nur das, sagt Maria Oster: „Uns geht es auch darum, unsere langjährigen Fans, unsere Freunde, enger an uns zu binden.“ Sie sollen etwa die Möglichkeit haben, bei den Proben und Festen dabei zu sein, aber auch hinter den Kulissen Bühnenluft zu schnuppern. Wer zum Freundeskreis gehört, bestimmt selbst, in welcher Form er die Freilichtbühne unterstützen möchte.