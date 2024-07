Als Kirche in den Weinbergen wird St. Remaclus in Cochems Stadtteil Cond auch bezeichnet, die von den Architekten Emil Steffann und Heinz Bienefeld in den 1960ern in der schlichten Bauweise der Nachkriegsmoderne entworfen wurde. Fotos: Ulrike Platten-Wirtz Foto: Ulrike Platten-Wirtz