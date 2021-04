Plus

In einem ersten Schritt haben folgende Gemeinden der VG Zell zufolge die Ausweisung von Flächen für Fotovoltaik beantragt: 1. Briedel, Briedeler Höhenlagen im Bereich des „Alten Sportplatzes“. Größe: circa 40,3 Hektar, Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan am 13. Mai 2020 gefasst. 2. Bullay, Höhenlage angrenzend/Nähe zur Fläche in Neef. Größe: circa 16,1 Hektar, Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan am 26. Mai 2020 gefasst. Die Fläche befindet sich innerhalb einer sogenannten Lanis-Fläche (einer speziellen Naturschutzfläche) , allerdings werden hier die Aussichtschancen als gut eingestuft.