Plus Cochem Freie Bühne präsentierte sich in Cochem: Amüsantes Gruseln im Kapuzinerkloster Von Thomas Esser i Schauspieler und große Puppen sorgten bei der Aufführung im Kapuzinerkloster für beste Unterhaltung. Foto: Thomas Esser Auf der Spukburg sind die Geister los. So lautete das Stück, das die Freie Bühne Neuwied im Kapuzinerkloster aufführte. Das Kindermusical der Freien Bühne Neuwied ist eine Komödie für die ganze Familie, bei der es ganz schön turbulent zugeht. Viele Lieder sind in die Handlung eingewoben und bilden den musikalischen Rahmen für dieses Stück mit Schauspielern und Großpuppen. Lesezeit: 1 Minute

Wenn in der Spukburg von Lord Buffel ruhelose Geister durch Spinnweben behangene Kemenaten, Gänge und Kellerräume schweben, dann ist für kleine und große Theaterfreunde amüsantes Gruseln angesagt. So kürzlich auch im städtischen Kapuzinerkloster, wo das Ensemble der Freien Bühne Neuwied das Spuken der Burggeister in Form eines spannenden und durchweg ...