Fred Theisen empfiehlt gesunde Ernährung: Mit 80 Jahren noch immer am Ball

Montagabend, 26 Grad im Schatten: Auf dem Sportplatz in Mittel-strimmig trifft sich die Altherren-Mannschaft zum Kicken. Unter den Spielern ist auch der 80-jährige Fred Theisen. Der gelernte Bäcker ist seit 65 Jahren Hobbyfußballer und hat noch immer Spaß am Sport. „Ich gehe regelmäßig jeden Montag zum Training“, sagt er. Er ist mit Abstand der älteste Spieler der Mannschaft, doch seinen jüngeren „Kollegen“ steht er konditionsmäßig in Nichts nach. „Das einzige was mir fehlt, ist, dass ich nicht mehr so gut höre“, sagt er. Als er zum Gespräch vom Platz auf die Zuschauertribüne kommt, setzt er seine Hörgeräte ein, die er beim Spielen vorsichtshalber aus den Ohren genommen hat. „Man muss ja auch nicht alles hören, was auf dem Platz so geredet wird“, sagt er mit einem Augenzwinkern.