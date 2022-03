„Frauen in die Politik“ ist das Thema einer Online-Podiumsdiskussion zum Internationalen Frauentag, die von der Gleichstellungsbeauftragten Ramona Junglas moderiert wird. Leider nehmen sich nur insgesamt zehn Teilnehmerinnen die Zeit, die Diskussion vor dem Bildschirm zu verfolgen. Dies spiegelt die Situation im Kreis Cochem-Zell wider: In nur 7 von den 89 Gemeinden im Kreis stehen Ortsbürgermeisterinnen an der Spitze.