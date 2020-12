Panzweiler

Monatelang hatten sich die rheinland-pfälzischen Verlage auf die Frankfurter Buchmesse vorbereitet. Fünf Tage lang war wieder ein volles und vielfältiges Programm des Verlags-Karrees in der Halle 3 auf dem Rheinland-Pfalz-Podium geplant. Lesungen, Buchvorstellungen, Diskussionen und Autorengespräche. Doch dann kam die Absage. Die Corona-Pandemie ließ eine Präsenz-Buchmesse in Frankfurt nicht zu. Also alles umsonst? Weit gefehlt.