Müden

Die Verbandsgemeinde Cochem will weitere Akzente im Klimaschutz setzen. Der Verbandsgemeinderat gab grünes Licht für ein Fotovoltaik-Projekt in Zusammenarbeit mit der TH Bingen, außerdem soll für Dachbegrünungen in den Gemeinden geworben und das Niederschlagswasser zur Bewässerung des Sportplatzes Faid genutzt werden.