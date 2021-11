„Fotoherz“ Briedel: Anstrich kein Alleingang

In der bekannten Weinbergslage „Briedeler Herzchen“ gibt es seit Mai 2018 eine große Skulptur aus Metall, die ein von drei Figuren geformtes Herz zeigt. Zur Bergseite hin ist das Kunstwerk bewusst in einer Rostoptik gehalten, zu der dem Dorf zugewandten Talseite hin erstrahlt es seit Ende Juli dieses Jahres in einem weithin sichtbaren Rot. Angestrichen hat es mit Albrecht Kroth ein ehrenamtlich engagierter Briedeler, der in einem Jungseniorenteam mitwirkt, das sich seit Jahren zum Wohle des Dorfes engagiert. Anders, als es in einem RZ-Artikel kürzlich suggeriert wurde, hat er jedoch nicht aus eigenem Antrieb heraus Farbeimer und Pinsel in die Hand genommen.