In der Verbandsgemeinde Cochem sollte nach Ansicht von Bündnis 90/Die Grünen ein Radwegekonzept für Pedelecs und den E-Bike-Tourismus entwickelt werden, um so dem steigenden Interesse an diesen Fahrrädern Rechnung zu tragen. Darüber wird nun der Ausschuss für Tourismus der Verbandsgemeinde beraten, auch soll es Gespräche mit den Ortsgemeinden und der Moselland-Touristik geben, danach will dann der Verbandsgemeinderat darüber entscheiden.