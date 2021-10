Schon zum elften Mal trifft sich das knappe Dutzend Moselaner im Vereinsheim am Ernster Sportplatz. Auf den Tischen liegen lange auf A3-Papier ausgedruckte Listen und Fotokopien von handgeschriebenen Wunschzetteln. Die Helfer aus dem Moselkrampen tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Wir bleiben dran ...“. Es gilt Spenden an diejenigen zu verteilen, die bei der Flut an der Ahr vieles verloren haben. Man kümmert sich seit vielen Wochen.