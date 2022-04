Bis heute dreht sich in der VG Wittlich-Land noch kein Windrad. Und das könnte auch so bleiben. Die Bundeswehr hat ernste Bedenken gegenüber Plänen für einen Windpark nahe der Militärflugplätze Spangdahlem und Büchel. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land hinkt beim Thema Windkraft hinterher. In keiner der 45 Kommunen dreht sich bis zum heutigen Tag eine Windturbine. In der benachbarten Verbandsgemeinde Speicher sieht es nicht anders aus.