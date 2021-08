Fünf Jahre und zehn Monate ist es her, seit Maya Karyeem vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet ist. Seit Dezember 2015 lebt die 27-Jährige jetzt in Cochem. Im Vergleich zu ihrer Heimat Damaskus ist die Stadt an der Mosel zwar winzig, aber sie ist begeistert: „Cochem ist eine der schönsten Orte in Deutschland, die ich gesehen hab.“