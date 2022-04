Fliegende Truppe sagt Cochem: Auf bald!

Vor rund 200 geladenen Gästen und ein paar Hundert weiteren Zuhörern hat das Luftwaffenmusikorps Münster am späten Donnerstagnachmittag ein frühlingshaft leichtes, von großer Spielkunst zeugendes Konzert auf Cochemer Endertplatz gegeben. Die Melodien durchweg heiter, die Zwischentöne und Wortbeiträge auch von Abschiedsschmerz und Wehmut geprägt, so lässt sich das als Standortkonzert des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Brauheck und Büchel deklarierte Geschehen zusammenfassen. Die Frage, ob so ein Konzert angesichts des Kriegs in der Ukraine angemessen sei, beantwortet der Geschwaderchef, Kommodore Oberst Thomas Schneider, später beim Empfang auf der Reichsburg. Und zwar ganz klar.