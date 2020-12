Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 14:32 Uhr

Reil/Zell

Flächenbrand in Reil: Großeinsatz für die Feuerwehr

Zu einem Flächenbrand ist es am Freitag gegen 15.30 Uhr in Reil/Gemarkung Pfahlbach gekommen. Wie die Polizei in Zell berichtet, gerieten circa 4 bis 5 Hektar Gestrüpp und Büsche in Brand.