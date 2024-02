Das Schlagwort „interkommunales Gewerbegebiet“ war in der jüngeren Vergangenheit ein Garant für Zündstoff in Debatten. Braucht Cochem-Zell überhaupt ein modernes Gewerbegebiet im großen Stil? Gibt es genug Nachfrage? Antworten liefert inzwischen ein Blick in Richtung Alflen.