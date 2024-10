Plus Cochem

Fit mit Gott: An der Cochemer Kirche kann man jetzt turnen

i Renate Grünhäuser (von links), Peter Raueiser und Anke Wiedekind haben ein Angebot entwickelt, das Besucher zur Bewegung rund um die evangelische Kirche einlädt. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Die Aktion Bewegungssteine ist in Cochem-Zell längst kein Fremdwort mehr. Jetzt hat der Bewegungsmanager Peter Raueiser die Turnübungen auch an die evangelische Kirche in Cochem gebracht.