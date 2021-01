Fit bleiben: Aerobic geht auch online

Cochem/Pulgersmühle

Normalerweise bieten die Aerobic-Trainerinnen Andrea Pulger und Silke Schmitz regelmäßig Sportkurse beim Karate-Dojo-Verein in Cochem an. Normalerweise. Wegen der Pandemie sind Sportangebote in Gruppen derzeit jedoch verboten. Um das Vereinsleben dennoch weiterhin zu pflegen und den Körper fit zu halten, kam Andrea Pulger auf die Idee, Onlinekurse anzubieten. Mit Silke Schmitz, die die Aerobic-Abteilung des Karate- Dojo-Vereins leitet, hat sie sich die moderne Technik zunutze gemacht. Seit einer Woche sind die Trainerinnen online und bieten Sport für Vereinsmitglieder per Computer an. Unterstützt werden sie von den Vereinsmitgliedern Jutta Nockelmann und Simone Mohrs.