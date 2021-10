Michael Boemer hat Ende der 1990er-Jahre beim Filmdreh in Reil für „Halt mich fest“ mitgespielt. Heute erinnert er sich an den Kauf von neuen Stiefeln, eine Prügelszene, bei der er sich ein blaues Auge geholt hat und daran, dass es an der Mosel zum ersten Mal zwischen Jan Josef Liefers und Anna Loos gefunkt hat: Es ist Zufall gewesen, dass der Reiler Michael Boemer Teil eines im ZDF ausgestrahlten Films geworden ist.