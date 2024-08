Bruttig-Fankel

Feuerwerk hat Folgen: Feuerwehr löscht Flächenbrand in Weinbergen bei Bruttig-Fankel

i Einen kleinen Flächenbrand musste die Feuerwehr im Zuge des Winzerfest-Feuerwerks in Bruttig-Fankel löschen. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Zu einem kleinen Flächenbrand in den Weinbergen gegenüber von Bruttig-Fankel ist es am vergangenen Sonntagabend gekommen. Der Brand trat im Zuge des Feuerwerks auf, das zum Winzerfest in der Moselgemeinde abgeschossen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Bruttig-Fankel, die die vorgeschriebene Brandwache hielt, löschte die Flammen, die an drei Stellen auftraten, schnell.