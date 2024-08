Plus Senheim

Feuerwehr Senheim feiert 100-jähriges Bestehen: Ein Rückblick

i Die Feuerwehr Senheim feiert 100 Jahre. Foto: John Duo

Seit 100 Jahren stellt sie sich in den Dienst der Allgemeinheit: Die Freiwillige Feuerwehr Senheim, gegründet am 13. April 1924, blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das ist alles passiert, und so will die Feuerwehr nun feiern.