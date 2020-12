Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 15:44 Uhr

Bruttig-Fankel

Feuerwehr löscht Kellerbrand in Fankel

Zu einem Kaminbrad rückten am Dienstagmittag die Feuerwehren Bruttig-Fankel, Beilstein, Cochem und Sehl aus. Vor Ort zeigte sich, dass auch der Keller des Wohnhauses in der Rathausstraße im Ortsteil Fankel betroffen war. Mit Atemmasken ausgestattete Feuerwehrleute betraten den Keller durch ein Fenster in Bodennähe. Qualm drang aus der Haustüre und dem Fenster nach draußen.