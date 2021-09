Fest auf der Marienburg: Pläne zur Zukunft

Nach heftigem Widerstand gegen die Pläne des Bistums, die Jugendbildungsstätte Marienburg komplett aufzugeben, ist nun eine Lösung für den Fortbestand der Kirche in Sicht. Es ist vorgesehen, sie als „Mehrgenerationenkirche“ weiterzuführen. Für den 21. November ist auch ein Austausch mit Bischof Dr. Stephan Ackermann auf der Marienburg zu den Überlegungen geplant, heißt es in einer Mitteilung vonseiten des Bistums. Doch was heißt das im Detail? Und wie stehen die Kommunen im Zeller Hamm zu diesen Überlegungen?